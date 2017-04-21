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21 апреля 2017
Главные новости Москвы
12:03  21 апреля 2017 0

Работающим пенсионерам могут индексировать пенсии

Митинг на Площади 1905 года против Александра Якоба. Справедливая Россия отправляет сити-менеджера в отставку. Екатеринбург, пенсионеры, бабушки, старики, старость, митинг против якоба
Правительство рассчитывает индексацию пенсий для работающих пенсионеровФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Пенсии в России, как лотерея
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Для индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется около 200 млрд рублей, сообщил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

Дроздов сделал заявление в рамках Красноярского экономического форума, уточняет «Утро.ру». Он отметил, что обсуждать вопрос об индексации пенсий для работающих пенсионеров будут в том случае, если поступит поручение правительства.

Перед этим заместитель министра экономического развития Олег Фомичев сообщил, что вопрос индексации пенсий для работающих пенсионеров сейчас активно прорабатывается. Как пишет информагентство Nation News, Фомичев отметил, что для вынесения этого вопроса на обсуждение правительства нужно провести расчет и узнать, сколько для этого понадобится бюджетных средств.

Ранее в России приняли закон, который отменяет индексацию пенсий работающим пенсионерам, он вступил в силу в январе прошлого года. Выступая пред Госдумой, премьер Дмитрий Медведев заявил, что правительству и парламенту нужно вместе обсудить экономические и социальные последствия индексации пенсий работающим пенсионерам.

Нина Калинина
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