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21 апреля 2017
Главные новости Москвы
12:11  21 апреля 2017 0

Зюганов не даст похоронить Ленина. «Это крупнейшая провокация»

XVI (внеочередной) съезд КПРФ, пос. Снегири. Москва, коммунисты, зюганов геннадий, съезд кпрф
Геннадий Зюганов выступает против захоронения останков ЛенинаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Законопроект о захоронении вождя большевиков Владимира Ленина глава КПРФ Геннадий Зюганов назвал провокацией против российской государственности.

«Мы не просто рассматриваем это как вызов общественности, мы рассматриваем эту как крупнейшую провокацию против российской государственности», — приводит RT слова Зюганова.

20 апреля депутаты Госдумы от ЛДПР и «Единой России» внесли законопроект, предусматривающий юридический механизм для захоронения останков Владимира Ленина. Позже единороссы отозвали свои подписи под этим законом.

Вместе с тем результаты недавнего опроса «Левада-Центра» говорят о том, что более половины россиян выступают за захоронение тела Ленина — 58%. Около трети респондентов (31%) уверены, что его останки следует оставить в мавзолее, сообщает «Национальная служба новостей».

Нина Калинина
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