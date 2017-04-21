13:08 21 апреля 2017 0

Данил Анучин: "Дачники получат всю необходимую помощь" Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Тюменские дачники избавятся от вечных проблем с электроснабжением. Такую возможность местные садоводы получили благодаря инициативе областных властей и энергетиков, которые первыми в России составили план мероприятий по передаче электросетей на баланс энергетической компании. Разработку такой дорожной карты в регионе инициировал губернатор Владимир Якушев. Специалисты СУЭНКО на встрече с членами садоводческих товариществ рассказали дачникам, как решить проблемы с потерями электроэнергии и постоянными перебоями с электричеством. Разговор получился непростым: многие дачники-пенсионеры с опаской отнеслись к новшеству, ради которого во многих СНТ придется разбираться с самозахватами земли.

Проблемы с электроснабжением в дачных товариществах, как правило, начинаются весной и тянутся до поздней осени: в большей части СНТ старые, построенные 20-30 лет назад электросети не справляются с серьезной нагрузкой. Каждый год тюменские дачники жалуются на постоянные отключения, завышенные, по их мнению, счета за электроэнергию, а трансформаторные подстанции из-за возрастающей нагрузки то и дело выходят из строя.

Зал управы на встрече с энергетиками был полон Фото: пресс-служба СУЭНКО

«Теперь дачники хотят жить с комфортом, не обходятся одним чайником, как было рассчитано 20 лет назад, подключают электрокотлы для отопления, телевизоры, пылесосы, — пояснил корреспонденту „URA.RU“ источник в правительстве области. — На ремонт старых сетей у них денег нет. Потери на таких сетях огромные, а счета за эти потери приходится оплачивать самим дачникам».

Региональные власти предложили садоводам выход из положения: теперь сети внутри СНТ можно передать на баланс энергетической компании, которая за свой счет проведет реконструкцию и будет постоянно следить за состоянием теперь уже собственного хозяйства.

Для того, чтобы объяснить дачникам порядок передачи сетей, СУЭНКО организовала встречу представителей компании и чиновников областного департамента ЖКХ с садоводами в управе Ленинского округа Тюмени. Большой зал управы был заполнен практически до отказа. Энергетики подробно рассказали о дорожной карте по передаче сетей, которая была подписана в декабре прошлого года областными властями и Региональным отделением «Союза садоводов России».

Директор ПАО СУЭНКО Данил Анучин отметил важность инициативы региональных властей и заверил, что дачники получат всю необходимую помощь от энергетиков. «Мы готовы разъяснить все вопросы, касающиеся как порядка работы, так и проведения общих собраний, составления протоколов и договоров, потому что по каждому садоводству есть нюансы, — пояснил Данил Анучин. — Сейчас вам нужно обратиться к нам с заявлением в рамках дорожной карты произвести передачу сетей. После этого мы проведем их обследование с разъяснением тех мероприятий, которые требуются в дальнейшем».

Как выяснилось, первопроходцы в этой ситуации уже есть: 8 СНТ обратились в СУЭНКО с просьбой принять сети на баланс — в частности, это «Незабудка», «Юбилейное», «Надежда», «Лаванда», «Подорожник», «Факел», «Луч», «Текстильщик».

Каждую весну у дачников начинаются проблемы с электроснабжением Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Во всех СНТ энергетики уже провели обследование сетей — это первый этап программы передачи. Сотрудники СУЭНКО в итоге должны составить заключение, пригодны ли сети для эксплуатации, требуют ли они реконструкции и не являются ли бесхозяйными.

На «ничейные» сети дачникам придется оформить права собственности, а по непригодным — создать условия для возможности проведения реконструкции. На втором этапе СНТ должно провести общее собрание садоводов и заполнить протокол, который — в случае, если с передачей сетей согласны все члены товарищества — необходимо будет направить в СУЭНКО.

После этого энергетики заключат с товариществом договор купли-продажи, и уже на законных основаниях займутся эксплуатацией и последующей реконструкцией электросетей.

«То есть вы хотите купить наши сети? — недоверчиво поинтересовались из зала дачники. — Они станут вашими?». «Есть только один путь: через договор купли-продажи», — подтвердили представители СУЭНКО, пояснив, что ремонт сетей могут начать еще до того, как завершится долгая процедура оформления прав собственности. «Мы смотрели ваш договор, — выкрикнула одна из пришедших на встречу дачниц. — Он нам понравился!».

Неприятной новостью для многих садоводов стало известие о том, что земельное хозяйство в СНТ придется привести в порядок — то есть отодвинуть заборы с самозахваченных земель, где стоят столбы, на законное место.

«У нас есть проект от 1983 года, все столбы (с линиями электропередачи, — ред.) были на дорогах, — подтвердил Александр, представитель СНТ „Надежда“. — Но за прошедшие 20-30 лет все себе прирезали участки, и теперь столбы стоят на огородах».

Разговор получился непростым. Необходимость разобраться с самозахватами понравилась не всем Фото: пресс-служба СУЭНКО

К таким сетям энергетики не будут иметь доступа, следовательно, не смогут осуществлять их эксплуатацию, а в дальнейшем и реконструкцию. После бурных дебатов в зале садоводы пришли к выводу, что председателям СНТ, как бы они не отлынивали от наведения порядка в этом вопросе, все же придется им заняться.

«А будут ли у вас деньги на реконструкцию наших сетей?» — поинтересовался в финале встречи один из садоводов. «Мы передали — а дальше уже их забота!» — выкрикнула пожилая тюменка. Представители СУЭНКО подтвердили: вопрос о реконструкции будут решать после оценки состояния сетей — самые ветхие, разумеется, будут отремонтированы в первую очередь. При этом вопрос финансирования решат органы власти и энергокомпании, которым поручено исполнение дорожной карты.

После собрания дачники долго не расходились, выясняя нюансы по передаче электросетевого хозяйства у сотрудников СУЭНКО. Дебаты продолжались на лестнице и на площади перед зданием управы. «Хорошо, что они сами пошли на встречу, — поделились две пожилые дачницы. — По крайней мере, хоть мы в это подробно и не вникали, теперь совершенно понятно какие документы надо готовить и куда с ними идти. И хорошо, что вопрос по оплате за это вообще не стоит, они сказали, что компания сама заплатит за оформление прав собственности и все процедуры».