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21 апреля 2017
12:45  21 апреля 2017 0

Жуткое наводнение в Казахстане взволновало уральцев. «Вода движется на Россию». ВИДЕО

Паводок, паводок, наводнение
Курганцы опасаются, что большая вода из Казахстана придет в городФото: Кондрат Александров © URA.RU

В курганских пабликах обсуждают сюжет телекомпании «Мир24» о жутком наводнении в Казахстане.

В республике затоплено пять крупных областей, более восьми тысяч жителей покинули свои дома. Под водой дороги, потоками талых вод унесло сотни домашних животных и крупный скот. Паводок прорвал временную дамбу на реке Жабай, уровень воды в городе Атбасар местами достигал 6 метров. В одном из районов вода смыла с трассы автобус со школьниками и учителями: детей эвакуировали через люк на крыше.

Режим ЧС введен в Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях. В ближайшие недели половодье может только усугубиться. В Казахстане ожидают новый циклон с дождями и потеплением. «Большая казахстанская вода движется на Россию: паводок по реке Илек придет в Оренбургскую область, по Тоболу и Убагану дойдет до Курганской области, а по Ишиму дойдет до Тюменской области», — говорится в сюжете.

Накануне власти Курганской области объявили, что ситуация с паводком контролируемая. «Если бы показали, что в Казахстане всё хорошо, или хотя бы не так плохо, то я бы согласился, что потопа не будет. Но судя по тому, что я увидел сейчас, самое страшное впереди», — прокомментировал пользователь под ником Leo Ponomarev в группе «Типичный Курган» во «ВКонтакте».

Пик паводка в Кургане обычно приходится на начало мая. Официальный прогноз уровня воды в Тоболе — 8 метров плюс-минус 1,7 м, однако синоптики ориентируются на нижнюю планку — 630 сантиметров.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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