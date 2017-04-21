12:40 21 апреля 2017 0

Сергею Неверову пришлось оправдываться за смоленскую дачу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов заявил, что у него никогда не было дачи в деревне Домашенка в Смоленской области, которою ему приписал телеканал «Дождь». Политик отметил, что ранее там находился дом его племянника Евгения Шевченко, однако тот его продал. В этом доме Неверов был всего лишь несколько раз.

По словам Неверова, он останавливался там несколько раз по приглашению нового владельца Александра Герасименко. Как пишут «Ведомости», политик впервые встретился с Герасименко в 2015 году, когда единоросс приехал в регион курировать строительство Дома ветеранов. Герасименко подошел к Неверову и рассказал, что купил дом его племянника, а затем пригласил в гости. «Я у него ночевал», — заключил Неверов.

Ранее «Дождь» со ссылкой на два источника, близких к руководству Смоленской области, и на местных жителей сообщил, что Неверов, спикер Госдумы Вячеслав Володин и депутат Николай Панков построили усадьбы в Новодугинском районе. Журналисту «Дождя» житель деревни Домашенка рассказал, что Неверов живет здесь несколько лет, в доме бывает его семья, он ездит на рыбалку и на охоту.

В декларации Сергея Неверова ничего не сказано о доме в Смоленской области.