В Кургане принимают срочные меры после смерти ребенка под колесами маршрутки

13:02 21 апреля 2017 0

В городе пройдет операция "Безопасный автобус" Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Со следующего понедельника на дорогах Кургана будет проводиться операция «Безопасный автобус». Об этом «URA.RU» сообщил начальник городского отдела ГИБДД УМВД России Николай Горелов.

На предприятиях и в организациях, осуществляющих пассажирские перевозки, пройдут профилактические беседы. Будет усилен контроль за соблюдением водителями автобусов правил дорожного движения. При этом, по словам полицейского, проведение операции было запланировано еще до произошедшей на днях аварии, в которой семилетний мальчик погиб под колесами автобуса, и не связано с этой трагедией. «Контроль автобусами осуществляется на постоянной основе», — подчеркнул он.

Всего с начала текущего года Госавтоинспекция Кургана провела более тысячи проверок автобусов. За это время зафиксировано 1186 случаев превышения скорости водителями автобусов, 1014 нарушений требований останавливаться на перекрестках перед стоп-линией, а также 72 случая проезда автобусами перекрестков на запрещающий сигнал светофора. Цифры впечатляющие, учитывая, что на 65 курганских маршрутах работает всего 424 автобуса.

67 водителей автобусов привлечены к ответственности за эксплуатацию неисправных транспортных средств, 29 — за неисправный тахограф или его отсутствие.

Проверки проводились и в организациях, занимающихся перевозками пассажиров. Всего с начала текущего года за плохую организацию работы водителей наказано 23 должностных и 4 юридических лица.

Резонансное ДТП с участием маршрутного автобуса «ПАЗ», унесшее жизнь ребенка, произошло в Кургане на этой неделе. Маршрутка выехала на перекресток улицы Дзержинского и проспекта Машиностроителей на зеленый сигнал светофора и сбила маленького мальчика, которому также горел зеленый свет. В своих комментариях пользователи соцсетей отмечают, что это уже не первый подобный случай на данном перекрестке. Они предлагают перенастроить на нем светофоры, чтобы разрешающие сигналы для пешеходов и водителей не могли гореть одновременно.

«Светофорный объект на Дзержинского-Машиностроителей был запланирован на этот год на реконструкцию», — заявил Николай Горелов корреспонденту «URA.RU». По его словам, в настоящее время готовится проектная документация. Этим занимается городское управление дорожного хозяйства. В пресс-службе администрации Кургана подтвердили эту информацию, сообщив, что реконструкция светофора будет проведена до конца текущего года.