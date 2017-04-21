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21 апреля 2017
Главные новости Москвы
13:19  21 апреля 2017 0

Машины россиян начали угонять ради запчастей. Составлен рейтинг авто, за которыми идет охота

Термометр с температурой на улице. Курган, холод на улице, свет фар, автомобиль зимой
Угонщики стали угонять автомобили, чтобы разобрать их на запчастиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Чаще всего у россиян угоняют автомобили KIA, Hyundai, Renault и Land Rover, причем угоны связаны не с перепродажей, а с разбором на запчасти.

Чаще всего от рук бандитов «страдают» модели надежных и известных компаний, поскольку именно их можно потом разобрать и сбыть на рынке, сообщает информагентство Nation News.

Большой популярностью у угонщиков пользуются корейские модели, рассказал изданию директор общественной организации «Угона.нет» Дмитрий Андреев. Он также отметил, что угонщики особенно интересуются моделям KIA Rio, Hyundai Solaris и Ford Focus.

Как отмечают эксперты, угоны автомобилей характерны не только для мегаполисов, но и для небольших провинциальных городов.

Нина Калинина
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