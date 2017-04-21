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21 апреля 2017
Главные новости Москвы
13:16  21 апреля 2017 0

В больнице Петербурга скончалась одна из пострадавших при теракте в метро

Евгений Куйвашев в Кардиоцентре Яна Габинского. Екатеринбург, больница, реанимация, врачи, скорая помощь
За жизнь женщины медики боролись больше двух недельФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Теракт в метро Санкт-Петербурга
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В больнице скончалась 56-летняя женщина, которая пострадала при теракте в метро Санкт-Петербурга. Врачи сообщили, что все дни после взрыва она находилась в крайне тяжелом состоянии.

В официальном микроблоге в Тwitter вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина сообщила, что женщина умерла в 6 часов утра в НИИ Джанелидзе, пишет «Газета.Ru». С учетом этой женщины число жертв теракта достигло 16 человек, включая смертника.

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля. На перегоне между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом» смертник произвел взрыв в вагоне. Исполнителем теракта стал уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. В Подмосковье ФСБ задержала предполагаемого организатора, земляка Джалилова — Аброра Азимова, чуть позже под арест попал его старший брат Акрам Азимов, который, как предполагает следствие, финансировал теракт.

Нина Калинина
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