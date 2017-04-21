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Главные новости Челябинской области
13:37  21 апреля 2017 0

«РЖД» на сутки переименовали Челябинск. Получилось забавно. ФОТО

Транспортная прокуратура на железнодорожном вокзале. Челябинск., железнодорожный вокзал
Привычная всем "картинка" сегодня выглядит неожиданноФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинцы и гости города с удивлением заметили исчезновение одной из букв в слове «Челябинск», укрепленном на крыше гостиницы при железнодорожном вокзале. Свидетельства забавного «переименования» накануне появились в соцсетях.

«Не знаю, как вы, а я живу в Елябинске», — иронически прокомментировал фотографии пользователь «ВКонтакте» Евгений Аверьянов. Снимки набрали сотни просмотров, пользователи ставят лайки — но воздерживаются от возмущенных либо шуточных комментариев.

Как пояснили «URA.RU» в пресс-службе «ЮУЖД», букву сняли для замены облицовки, пострадавшей от времени и капризов погоды. В пятницу, 21 апреля, работники вокзала установят обратно обновленную конструкцию и «Елябинск» вновь станет «Челябинском».

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Добро пожаловать в… Елябинск! Фото: страница Евгения Аверьянова, «ВК»

Алексей Шумов
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