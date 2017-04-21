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21 апреля 2017
Главные новости Москвы
13:41  21 апреля 2017 4

В школе Плющенко за занятия с детьми берут 150 тысяч рублей. Час тренировки с чемпионом стоит 60 тысяч

Евгений Плющенко озвучил расценки в собственной школе для детских занятийФото: instagram Евгения Плющенко

Детские занятия в школе двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко обойдутся родителям в 150 тысяч рублей в месяц. За час индивидуальной тренировки с чемпионом придется отдать 60 тысяч рублей.

Для детей будут действовать три программы подготовки, сообщает RT. Оплата 150 тысяч рублей рассчитана на юных спортсменов, которые еженедельно проводят 12 занятий на льду, три часа занимаются хореографией и еще два часа тратят на общую физическую подготовку (ОФП).

Средний тариф 90 тысяч рублей рассчитан на четыре часа на льду, два часа хореографии и четыре часа ОФП. 60 тысяч рублей в месяц можно платить за минимальную программу: три часа льда, час хореографии и три часа ОФП.

Один час индивидуальной тренировки с двукратным олимпийским чемпионом обойдется родителям в 60 тысяч рублей. Впрочем, если Евгений Плющенко разглядит в ком-то из воспитанников талант к фигурному катанию, юного спортсмена переведут в отдельную группу на бесплатное обучение.

Перед поступлением в школу каждый ребенок должен пройти тестирование стоимостью 10 тысяч рублей для распределения по группам согласно возрасту и уровню подготовки.

Евгений Плющенко открыл собственную школу фигурного катания в Москве 5 апреля. Чемпион назвал ее «Ангелы Плющенко».

Нина Калинина
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