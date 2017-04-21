14:31 21 апреля 2017 0

Суд вынес приговор корупционеру, разорившему госпредприятие Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Следствие и судебное разбирательство по делу экс-директора ГУП «Ямал-Инфотех» Дмитрия Манджеева и его подельника бизнесмена Владимира Мягкова длилось около года. Изучены документация предприятия и выписки с банковских счетов, допрошены десятки свидетелей. В пятницу, 21 апреля, состоялась развязка этого крупнейшего за последние несколько лет коррупционного скандала на Ямале.

На оглашение приговора в салехардский городской суд явились не только участники процесса. В зале присутствовали две бывшие супруги Дмитрия Манджеева, одна из них пришла с братом, который проходит по делу как исполнитель части фиктивных договоров. Поддержать предпринимателя Мягкова пришла его жена, которая также была свидетелем по этому делу.

Суд изучил все показания и доказательства и пришел к выводу о виновности подсудимых. Установлено, что Дмитрий Манджеев, осознавая противозаконность своих действий, заключил десятки фиктивных договоров на выполнение работ по картографии, геодезии, ремонту и охране вышек связи и прочие услуги. Ни один из них исполнен не был. Тем не менее деньги исполнителям ГУП по распоряжению Манджеева перечислил. Общий ущерб оценили более чем в 19,3 млн рублей.

Кстати, насколько именно обогатился подсудимый благодаря махинациям, установить не удалось. Известно, что деньги от госпредприятия поступали на счета подрядчиков, среди которых два бывших родственника подсудимого. В короткие сроки деньги обналичивались. Сколько из них осталось у посредников, а сколько получил Манджеев, неясно.

Наверняка удалось доказать только то, что подсудимый за счет махинаций приобрел внедорожник за 2 млн рублей. Сейчас транспорт находится под арестом.

Судья Данил Яковлев пояснил, что для вынесения вердикта не имеет значения, сколько денег получил Манджеев. Во время разбирательства бывшему директору госпредприятия инкриминировалось присвоение и отмывание денежных средств. Однако суд переквалифицировал присвоение на растрату чужого имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере. Это позволило учесть в вердикте полный объем причиненного ущерба, а не только те средства, которые получил Манджеев лично.

Сам Дмитрий Манджеев с начала заседания уже понимал, что из зала суда он не выйдет свободным человеком. Если во время разбирательств он был довольно спокоен, то сейчас заметно нервничал, периодически обменивался взглядами с Владимиром Мягковым и одной из бывших супруг. Манджеев, напомним, до последнего настаивал на своей невиновности.

Владимир Мягков, по всей видимости, надеялся на оправдание. В отличие от Манджеева он активно сотрудничал со следствием и даже написал явку с повинной. Но суд все-таки отверг просьбу защиты о снятии обвинений, поскольку именно Мягков помог Манджееву вывести большую часть денег с предприятия и делал это осознанно.

1/3 Дмитрий Манджеев Вячеслав Егоров © URA.RU

Вердикт был строг. Дмитрий Манджеев был признан виновным в растрате чужого имущества и получил 7 лет строгого режима. Ему предстоит вернуть незаконно растраченные деньги «Ямал-Инфотеху» в полном объеме. По обвинениям в отмывании денег Манджеева оправдали из-за отсутствия в его действиях состава преступления.

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Мягкову дали всего полтора года колонии общего режима вместо трех, которые просил гособвинитель.

Штрафов им не назначили, поскольку обоим подсудимым придется возмещать ущерб, нанесенный предприятию. Ранее Владимир Мягков уже проиграл иск в арбитражном суде и должен ГУПу более 10 млн рублей.

Манджеева и его подельника взяли под стражу прямо в зале суда. Неизвестно, будут ли они оспаривать приговор. Их адвокаты на оглашении постановления не присутствовали.

Не в полной мере остались довольны приговором сотрудники «Ямал-Инфотеха», которые участвовали в процессе в качестве третьей стороны. Они рассчитывали, что суд запретит Манджееву занимать руководящие должности после освобождения из колонии. Однако в приговоре этого не прозвучало.