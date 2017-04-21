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Главные новости Пермского края
13:49  21 апреля 2017 0

В реке Перми обнаружили отраву, способную убить рыб и навредить здоровью людей

Пермяки, проживающие рядом с Данилихой, пожаловались, что в реке появилась неестественная пенаФото: скриншот с видео ПГНИУ

В Данилихе, малой реке, протекающей через центр Перми, обнаружили превышение содержания вредных веществ в 20 раз. Фосфаты, которые оказались в водоеме, могут изменить экосистему реки.

Пермяки, проживающие рядом с Данилихой, пожаловались, что в реке появилась неестественная пена. Ученые ПГНИУ взяли пробы воды и нашли серьезные отклонения от норм. «Мы обнаружили высокое содержание солей фосфорных кислот — фосфатов. В пробах оно составляло 70 мг/л, при том, что предельно допустимая по гигиеническим нормативам концентрация — 3,5 мг/л», — говорит директор научно-исследовательского центра коллективного пользования химического факультета ПГНИУ Андрей Максимов.

Такое высокое содержание вредных веществ может вызвать у человека расстройство кишечника. При этом фосфаты — это хорошие удобрения для водорослей, которые, разрастаясь, поглощают кислород, необходимый рыбам и рачкам. «Фактически разрушается нормальная биологическая цепочка», — объясняют в пресс-службе Пермского университета.

Кроме фосфатов, в Данилихе нашли анионогенные поверхностно активные вещества, которые входят в состав большинства моющих средств, и повышенное содержание тяжелых металлов. Все это — результат деятельности человека. Река загрязняется, в частности, из-за того, что пермяки моют в ней свои автомобили.

Анна Белкина
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