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Главные новости Тюменской области
13:51  21 апреля 2017 0

В Тюменской области в колонию отправлен директор «управляшки», потративший деньги жильцов на элитный автомобиль

МУГИСО суд Пьянков. Екатеринбург, зал судебных заседаний, суд
Тюменский облсуд не стал смягчать приговор растратчику — владельцу УКФото: Василий Гришин © URA.RU

Директор тобольской управляющей компании «Интергаз-Сервис» Евгений Клиросов не смог добиться смягчения приговора. Судебная коллегия по уголовным делам Тюменского областного суда оставила в силе приговор Тобольского горсуда, вынесенный в декабре прошлого года.

Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, Евгений Клиросов и его адвокаты обжаловали решение, согласно которому директор УК должен провести 6 лет в колонии и выплатить штраф за растрату почти 2,5 млн рублей и неисполнение 14 судебных решений. Судебная коллегия оставила решение горсуда без изменений, а жалобы — без удовлетворения.

Директор и единственный учредитель тобольской УК ООО «Интергаз-Сервис» Евгений Клиросов в кассе своей компании брал деньги под отчет и тратил на собственные нужды — в частности, платил за аренду автомобиля Infiniti QX56. Средства, которые жильцы квартир платили для перечисления ресурсоснабжающим организациям, Клиросов брал в кассе с 2012 по 2015 год. Кроме того, он проигнорировал 14 судебных решений, согласно которым его УК должна была выплатить ресурсоснабжающей компании почти 31 млн рублей.

В декабре Тобольский горсуд признал Клиросова виновным, назначил ему наказание в виде 6 лет колонии общего режима, штрафа 100 тыс. рублей, а кроме того, взыскал в пользу ресурсоснабжающей организации более 2,4 млн рублей.

Надежда Карташова
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