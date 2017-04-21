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18 апреля 2017
13:59  21 апреля 2017 0

В югорском вузе — кадровые перестановки. Правительство огласило имя нового руководителя

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У юных югорских медиков - новый руководительФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ханты-Мансийской государственной медицинской академии — новое руководство. Место ректора с 22 апреля займет Владимир Янин. Соответствующее решение принято на заседании правительства автономного округа, в пятницу, 21 апреля, передает корреспондент «URA.RU».

Владимир Янин сейчас занимает в академии пост проректора по учебной работе. На новой должности он потеснит нынешнего руководителя высшего учебного заведения Федора Петровского.

Правительство поручило учреждению заключить с Яниным новый трудовой договор.

Эльдар Булатов
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