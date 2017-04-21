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Главные новости Пермского края
14:08  21 апреля 2017 0

Виктор Вексельберг отменил свой визит в Пермь. «URA.RU» выяснило причину

Вексельберг Виктор, вексельберг виктор
У Виктора Вексельберга не нашлось времени на пермяковФото: Александр Мамаев © URA.RU

Миллиардер Виктор Вексельберг в эти выходные не прилетит в Пермь на баскетбол. Осведомленный источник «URA.RU» сообщил, что визит сорвался из-за занятости бизнесмена.

Владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг планировал посетить Пермь в субботу, 22 апреля, в связи с суперфиналом школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет». Ранее визит анонсировали СМИ. Однако, по имеющейся информации, приезд отменен из-за плотного графика бизнесмена.

В пресс-службе «КЭС-Баскет» пока не подтвердили и не опровергли информацию о приезде Вексельберга.

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Но известно, что суперфинал точно посетит временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников, глава Архангельской области Игорь Орлов, заместитель руководителя Россотрудничества, экс-глава администрации губернатора Пермского края Алексей Фролов, который является основателем чемпионата «КЭС-Баскет».

Возможно, приедет и и. о. гендиректора группы «Т Плюс», бывший председатель правительства Свердловской области Денис Паслер.

Последний раз Виктор Вексельберг приезжал в Пермь 11 октября прошлого года, а до того — в сентябре 2006 года. В ходе последнего визита в компании гендиректора «Кортрос-Пермь», депутата Заксобрания Николая Зуева бизнесмен осмотрел площадки строящихся жилых комплексов «Астра» и «Гулливер», посетил школу №9 с углубленным изучением предметов физико-математического цикла. На площадке «Гулливера» в мае 2018 года будет открыт памятник актеру Георгию Буркову в честь 85-й годовщины со дня рождения артиста.

Стефан Савелли
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