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21 апреля 2017
20 апреля 2017
14:58  21 апреля 2017 0

Конкурс по дорогам на миллиард в Екатеринбурге снова отменен из-за «уралмашевского» СМИ

Самостоятельный ремонт дороги, силами дальнобойщиков. Первоуральск, ремонт дороги
Тендеры на ремонт дорог в Екатеринбурге повторно заблокированы УФАС. И опять - по заявлению журналистовФото: Анна Майорова © URA.RU

Конкурсы на ремонт дорог в Екатеринбурге снова заблокированы региональным УФАС. Речь идет о тендерах на общую сумму в миллиард рублей, выделенных на восстановление дорог вокруг Центрального стадиона и на окраинах города. Заявление в антимонопольное ведомство подало информационное агентство «Уралинфомбюро» — как выяснилось, журналисты сами хотят чинить улицы.

В следующий понедельник, 24 апреля, собирались подводить итоги тендеров на ремонт 50 дорог в Екатеринбурге. Однако конкурсные процедуры приостановлены антимонопольным ведомством. Оно посчитало правомерным жалобу на организаторов торгов, инициатором которой стало местное информагентство.

«Да, мы подали заявление в УФАС. Оно уже заблокировало подведение итогов на площадке электронных торгов РТС-тендер», — подтвердил корреспонденту «URA.RU» гендиректор директор «Уралинформбюро» Вадим Дынин.

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Заказчик торгов, МКУ «Городское благоустройство», ищет подрядчиков на два тендера — на 500 и 689 млн рублей — с конца февраля. Первый лот предполагает ремонт 19 участков дорог — в основном на окраинах города. Второй, на 689 млн рублей, был сформирован как лот на ремонт 25 участков дорог, в основном расположенных вокруг Центрального стадиона.

По словам Дынина, его не устроили некоторые положения тендерной документации. «Там было одно условие — что тот, кто претендует на выполнение работ, должен иметь опыт аналогичных, в том числе выполнение госконтрактов на сумму более 100 млн рублей. Но это допустимо только для капремонта дорог. А аукцион объявлен просто на ремонт. И условие про деньги ставит фирмы в неравные условия, фактически допускает участие в торгах только одного-двух участников! А вот наши права, например, ограничивает.

А мы, может, сами хотим взять этот контракт — закон нам этого не запрещает. А потом раздать выполнение работ субподрядчикам», — говорит гендиректор СМИ.

Торжественный прием губернатора ко Дню российской печати. Екатеринбург, куйвашев евгений, дынин вадим
Вадим Дынин уверен, что журналисты справятся и с ремонтом дорог
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Смысл смены деятельности «Уралинформбюро» Вадим Дынин поясняет необходимостью контроля за работами и расходованием средств. «Ну, а как иначе можно бороться с плохим ремонтом? Только самим контролировать. Я готов даже расставить таблички по этим дорогам, со своими координатами, и говорить, что я лично отвечаю за качество работ».

На рынке сомневаются, что журналисты смогут не только найти субподрядчиков, но и вообще приступить к работам. По требованиям не менее 20% подрядчик должен будет выполнить за свой счет — и только потом ему будут перечислены деньги за работу.

Источники «URA.RU» говорят о том, что истинная цель журналистов при блокировании тендеров вряд ли соответствует заявленной — общественному контролю за ремонтом дорог.

«„Уралинформбюро“ просто хочет сорвать проведение конкурса, чтобы потом кому-нибудь в городе за это очень сильно влетело», — говорит собеседник агентства в одной из крупных дорожных организаций. Отметим, что ситуация с аукционом на ремонт дорог в Екатеринбурге обсуждалась в четверг, 20 апреля, на большом совещании с участием представителей Росавтодора. Министр транспорта и связи Свердловской области Василий Старков сказал тогда, что замечания УФАС по тендерной документации учли и нарушений больше не допустят.

Наблюдатели на медийном рынке говорят, что, возможно, за действиями Дынина стоят интересы учредителей агентства — якобы это директор «Мотива» Виталий Кочетков, который по ряду проектов поддерживает действия структур, близких к ОПС «Уралмаш».

УФАС уже во второй раз блокирует эти конкурсы на ремонт дорог на самой последней стадии — на моменте заключения договоров. В прошлый раз тендеры поделили две крупные фирмы — «городской» ГУДСР (контракт на 500 млн) и «областной» «Трест УралТрансСпецСтрой» (на 600 млн рублей). В ходе торгов и та, и другая компания снизили цену более чем на 10 млн рублей.

Обе фирмы — из числа самых крупных на рынке, с большим опытом работ по госконтрактам. Так, ООО «ГУДСР» выполняло ремонт городских дорог на 200 млн рублей. В ноябре оно стало победителем конкурса на капитальный ремонт улицы Московской на сумму 311 млн. Всего же с 2009 года ООО стало исполнителем госконтрактов на общую сумму 10,6 млрд рублей. Трест «УТСС» еще крупнее. Стоимость выигранных госконтрактов составляет более 27 млрд рублей. Среди наиболее крупных — 800 млн рублей на строительство транспортной развязки улицы Новосибирской и въезда в Екатеринбург со стороны Перми в середине 2016 года, а также 600 млн — на ремонт дороги из аэропорта Кольцово.

Антимонопольщики заблокировали возможность заключить контракты с компаниями. Это произошло по заявлению все того же «Уралинформбюро» и дорожной компании, которая входит в «Атомстройкомплекс».

Участники отрасли говорят о согласованности действий «Атомстройкомплекса» и «Уралинформбюро» — якобы журналисты действуют в интересах крупной фирмы.

Дынин эту информацию опровергает — по его словам, он и застройщик действуют обособленно, а для «Атомска» участие информагентства в торгах стало полной неожиданностью. Косвенно этот факт подтверждает и новая жалоба в УФАС: у «Атомстройкомплекса» нет опыта в выполнении госконтрактов на суммы свыше 100 млн рублей, а значит, и жалоба в УФАС, поданная «Уралинформбюро», играет против застройщика. «У атомщиков тоже есть и завод, и техника. Но с людьми и опытом — проблемы. Компания не делает ежегодно больших объемов по дорогам», — поясняет источник «URA.RU».

Сейчас из-за переноса срока тендеров смещаются и сроки выполнения контрактов. «Но в этом виноваты не мы, а заказчик, который так пишет конкурсную документацию». — говорит Вадим Дынин.

Юлия Литвиненко
© Служба новостей «URA.Ru»
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