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21 апреля 2017
Главные новости Москвы
14:15  21 апреля 2017 0

Россиянин взорвал автобус футболистов «Боруссии» ради заработка на бирже

Судебное Алешкин Шевелев Курган, наручники, решетка, заключенный
Россиянин хотел заработать на акциях клуба после взрываФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Россиянина, подозреваемого полицией Германии в подрыве автобуса с футболистами клуба «Боруссия», зовут Сергей Вайнбергер. На преступление он пошел ради того, чтобы заработать на пакете ценных бумаг клуба, которые он приобрел на 78 тысяч евро, выяснило «Федеральное агентство новостей».

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В консульстве России во Франкфурте личность мужчины пока не подтвердили, но заявили, что сейчас активно занимаются этим вопросом. Идут переговоры с полицией.

По данным правоохранительных органов, 11 апреля в немецком городе Дортмунде россиянин устроил взрыв около автобуса футбольной команды «Боруссия», когда та направлялась на матч ¼ финала Лиги чемпионов с «Монако». Пострадал один из футболистов.

Нина Калинина
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