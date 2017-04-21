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Главные новости Пермского края
14:41  21 апреля 2017 0

На «Эхе Перми» сменился главный редактор. Местный активист уверяет, что из-за его высказываний в эфире

Радиостанция «Пилот». Прямой эфир шоу «Катапульта». Екатеринбург, наушники, радио, адиостанция, радиостанция, пульт звукооператора
Общественник связал смену главреда «Эха Перми» со своими высказываниями в эфиреФото: Александр Мамаев © URA.RU

Главный редактор радиостанции «Эхо Перми» Андрей Денисенко покинул должность. Пермский активист Роман Юшков, судимый за экстремизм, связывает это со своими высказываниями в эфире радио.

Роман Юшков не раз был гостем радиостанции. По словам активиста, в его высказываниях в эфире полиция нашла «материалы, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам расы и национальности, а также публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Сейчас аудиозаписи программы направлены в Москву на экспертизу. Если в отношении Юшкова будет возбуждено уголовное дело, то ему грозит реальный срок, ведь он уже был судим за экстремизм за статью «Истерия по-пугачевски», опубликованную в газете «Звезда». Сейчас в отношении активиста рассматривается еще одно уголовное дело по факту публикации в соцсетях «Скажи чужаку свое нет».

Роман Юшков намекнул, что из-за него с «Эха» были уволены инициатор эфира Сергей Штерн и главный редактор радиостанции Андрей Денисенко. Сам Денисенко в разговоре «URA.RU» назвал это предположение бредом. Он уволился по собственному желанию. Сейчас обязанности главреда «Эха» исполняет Юлия Хлобыст.

Анна Белкина
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