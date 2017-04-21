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21 апреля 2017
20 апреля 2017
19 апреля 2017
14:48  21 апреля 2017 0

Власти Зауралья отдают долги бизнесменам после требования Генпрокуратуры

Клипарт , купюры, деньги
С курганскими предпринимателями рассчиталисьФото: Алексей Гущин © URA.RU

Курган значительно снизил долги перед бизнесом по муниципальным контрактам, об этом рассказал руководитель городской администрации Андрей Потапов во время встречи с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Курганской области Игорем Клепининым. Также часть долга погасило и правительство области, рассказал бизнес-омбудсмен «URA.RU».

По словам Андрея Потапова, с 1 февраля текущего года долг городского бюджета перед бизнесом снизился с 546 млн рублей до 194 млн рублей. Сити-менеджер подчеркнул, что долги перед индивидуальными предпринимателями погашены полностью.

По данным Игоря Клепинина, зауральское правительство погасило около половины долга перед бизнесом, однако точные цифры он называть не стал, отметив, что они будут уточнены к середине мая.

В начале марта генпрокурор Юрий Чайка выписал представление в адрес губернатора Зауралья Алексея Кокорина из-за накопившихся долгов. Тогда сообщалось о сумме 1,4 млрд рублей, треть из которых приходилась на областной центр.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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