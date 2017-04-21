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21 апреля 2017
Главные новости Москвы
14:35  21 апреля 2017 0

В Хабаровске возле здания ФСБ прогремел взрыв и открыта стрельба. Есть жертвы

Взрывное устройство Курган остановка у Куйбышева 75 22.11.2013г, фсб
На сотрудников ФСБ произошло нападениеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

На здание ФСБ в Хабаровске произошло нападение. Сотрудник ФСБ и один из посетителей приемной погибли при нападении.

«21 апреля в 17:02 по местному времени в приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Как сообщают СМИ, у здания ФСБ прогремел взрыв. Как сообщает РИА «Новости», сотрудник ФСБ и один посетитель приемной погибли. По данным РБК, пострадали по меньшей мере три человека.

Оперативный дежурный главного управления ФСБ по Хабаровскому краю не смог подтвердить или опровергнуть информацию о взрыве. «Пока без комментариев», — сказал он.

Нина Калинина
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