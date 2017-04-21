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21 апреля 2017
Главные новости Москвы
15:01  21 апреля 2017 0

Индексацию пенсий работающих пенсионеров могут провести перед президентскими выборами

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Пенсионеры получат надбавки при условии, что Минфин больше не будет лезть в их кошелькиФото: depositphotos.com © URA.RU

Правительство России, скорее всего, найдет необходимые 200 млн рублей для индексации пенсий работающих пенсионеров перед президентскими выборами, считает независимый эксперт в области пенсионного обеспечения, доктор экономических наук Андрей Гудков.

По мнению Гудкова, для индексации пенсий правительству нужно проявить лишь желание и волевое распоряжение, таким образом можно будет привлечь на свою сторону электорат численностью не менее 12 млн человек.

«Работающие пенсионеры на сегодняшний день составляют весомый процент от общего списка 90 миллионов избирателей России. При этом старики — самая активная часть голосующих на выборах. И пойти им навстречу сейчас — вполне логичный шаг», — отметил эксперт в разговоре с федеральным бизнес-изданием «Экономика сегодня».

Андрей Гудков подчеркнул, что в последние годы Минфин нагло влезает в работу социального блока правительства. «Ведомство не волнует, как при этом пострадают самые незащищенные слои общества. Это негативная тенденция, которая нивелирует позитивное мнение об общей работе соцблока и не поднимает престиж правительства в целом», — отметил Гудков.

Специалист подчеркнул, что если Минфин продолжит решать вопрос дефицита бюджета за счет пенсионеров, льготников и бюджетников, то в ближайшие годы ждать индексации пенсий работающих пенсионеров не стоит.

Ранее замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев на Красноярском экономическом форуме рассказал, что МЭР занялось вопросом индексации пенсий в РФ работающим пенсионерам — по его словам, вопрос пока прорабатывается и нужно подсчитать бюджетные расходы. Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что для такой индексации пенсионерам потребуется около 200 млрд рублей.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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