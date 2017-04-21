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21 апреля 2017
20 апреля 2017
19 апреля 2017
15:13  21 апреля 2017 0

К дню рождения Ленина в Кургане появился еще один памятник вождю. ВИДЕО

Ленин на Алом поле. Челябинск., ленин
Курганец поставил бюст Ленина на своем участке (архивный снимок)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганский пенсионер Геннадий Лаптев установил у себя на даче памятник Владимиру Ленину. Открытие монумента Лаптев приурочил к дню рождения этого политического и государственного деятеля, а также к столетию Октябрьской революции 1917 года. Видеозапись события размещена на сайте городской газеты «Курган и Курганцы».

По словам самого пенсионера, все произошло неожиданно. Кто-то ему сказал о брошенном бюсте Ленина. «Я, конечно, не отказался, с радостью принял», — признается Лаптев и добавляет: «Весь он изуродованный был. Кувалдой исхлестан. Непохожий даже на Ленина».

Курганец больше пяти лет хранил этот бюст, не зная, к какой дате приурочить создание памятника. «И вот решил: столетие будет советской власти, революции советской, и как раз день рождения, 22 апреля», — вспоминает пенсионер. Над созданием памятника он работал все прошлое лето.

Бюст «вождя пролетариата» размещен на самодельном постаменте. Надпись на нем гласит: «За преступление коммунисты должны отвечать вдвойне!» Недалеко от памятника пенсионер разместил колокол, рядом с ним — самодельный герб Советского Союза, выполненный из серпа и молота. На открытии бюста Лаптев, как и положено, снял с него белую ткань. Правда, ему пришлось помогать себе садовыми граблями.

«Все мы были граждане Советского Союза. Сейчас хочется сохранить память о наших вождях, о Владимире Ильиче Ленине, который стремился и всю жизнь свою положил на наше благополучие, рабочего класса. Давайте почтим его память, если возможно», — обратился создатель памятника к зрителям.

Станислав Достовалов
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