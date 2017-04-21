{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,23
Динамика за 2 недели
Евро 60,32
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
21 апреля 2017
20 апреля 2017
19 апреля 2017
18 апреля 2017
15:19  21 апреля 2017 0

Кобылкин продал землю, купленную в 2015 году. Губернатор Ямала отчитался о доходах

Предварительное голосование. Праймериз ЕР. Салехард. ЯНАО, кобылкин дмитрий
Дмитрий Кобылкин продал свой земельный участокФото: Вячеслав Егоров © URA.RU
новость из сюжета:
Декларационная кампания
все новости сюжета

Губернатор Ямала Дмирий Кобылкин отчитался о доходах за 2016 год. В декларации он указал сумму 18,5 млн рублей. Это чуть меньше уровня 2015 года, когда глава Ямала отчитался о заработках в 19 млн рублей.

Губернатор Ямала продал земельный участок площадью 284 кв. м (его стоимость в пресс-службе главы региона оценили в 1,3 млн рублей), который был им куплен в 2015 году. Другая недвижимость у чиновника отсутствует. Личный транспорт губернатору также, очевидно, не нужен. У Кобылкина есть доход от «других видов деятельности» (почетные звания, награды) в 2016 году — 266 тыс. рублей.

«Доход супруги главы региона составил 33 тыс. рублей. В собственности у нее квартира площадью 51,1 кв. м, земельный участок для садоводства и огородничества — 1936 кв. м. Она также владеет легковым автомобилем „Лэнд Ровер“ 2014 года выпуска», — сообщают в пресс-службе главы региона.

В фактическом пользовании Дмитрия Кобылкина имеется трехкомнатная квартира в Салехарде и имущество, принадлежащее супруге и детям.

У детей губернатора есть недвижимость. Дочь и сын владеют третью доли земельных участков, а также третью доли в трех жилых домах.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев заработал в 2016 году в два раза меньше ямальского коллеги — 11 млн 176 тыс. рублей.

Юлия Фролова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров