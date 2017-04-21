{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,23
Динамика за 2 недели
Евро 60,32
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
21 апреля 2017
20 апреля 2017
19 апреля 2017
18 апреля 2017
15:32  21 апреля 2017 0

Власти Ханты-Мансийска отобрали Ленина у коммуниста, который утащил вождя с площади к себе во двор

Владимир Ленин на площади в центре Ханты-Мансийска. 1987 год.Фото: Управление общественных связей Ханты-Мансийска

Власти Ханты-Мансийска вернули себе ранее установленный на центральной площади памятник Ленину, который более 10 лет находился на производственной базе экс-главы югорских коммунистов Виктора Валеева. Чиновники отсудили вождя мирового пролетариата через суд и забрали на склад. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщил «URA.RU» сам Валеев.

«Они отбили у меня памятник через суд. Пришла бумага, мол, вы обязаны вернуть. Я сказал — забирайте. Они сначала приехали, покрутились, не смогли снять с постамента. Мы его сами сняли, они погрузили на трал и увезли», — комментирует Валеев.

Бывший первый секретарь окружного комитета КПРФ утверждает, что выступает категорически против нынешних планов городских властей, который намерены установить Ленина в сквере СССР — на специальном месте на улице Гагарина, которое, по версии Валеева, не подходит для монумента. «Кто бы какую грязь сегодня ни лил, но памятник создателю советского государства должен быть установлен в достойном месте. Где-нибудь на площади, а не там, где рядом сараи и гаражи», — считает коммунист.

Арбитражный суд автономного округа установил, что собственником бронзового вождя является культурно-досуговый центр «Октябрь», и вынес решение возвратить Ленина владельцу. По данным городской администрации, новое место для памятника Владимиру Ленину было определено путем общественного голосования и потому соответствует всем необходимым нормам.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров