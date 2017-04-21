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21 апреля 2017
20 апреля 2017
19 апреля 2017
15:26  21 апреля 2017 0

Курганец пойдет под суд за попытку сжечь приятеля

Турнир по профессиональному боксу Ратиборец в Нижнем Тагиле, ножницы, бокс, бинт
Пострадавший получил множество ожоговФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителя Кургана будут судить за покушение на убийство приятеля, совершенное с особой жестокостью. Инцидент произошел в январе этого года. Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, вылил на товарища этиловый спирт и поджег зажигалкой, уточняют в пресс-службе областной прокуратуры.

Как удалось выяснить следствию, курганец поджег приятеля умышленно, пытаясь убить знакомого в результате вспыхнувшей между ними ссоры. Довести задуманное до конца ему не удалось, так как потерпевший и его гражданская супруга смогли потушить одежду и своевременно обратились за медицинской помощью. Врачи диагностировали у пострадавшего ожог лица, передней поверхности шеи, грудной клетки и обеих рук.

В настоящее время прокуратура Кургана утвердила обвинительное заключение. Курганца обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктом «д» части 2 статьи 105 УК РФ. Материалы уголовного дела направлены в Курганский городской суд.

Станислав Достовалов
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