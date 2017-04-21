{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,23
Динамика за 2 недели
Евро 60,32
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
21 апреля 2017
20 апреля 2017
15:29  21 апреля 2017 0

Школьникам устроили квест в цехах завода. ФОТО

Школьникам помогают выбрать будущую профессиюФото: пресс-служба УВЗ

На Омсктрансмаше в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» для старшеклассников устроили профессиональный квест. Играя, ученики технических классов познакомились с рынком востребованных профессий машиностроительной отрасли, последовательностью технологических процессов и особенностями производства.

Школьники побывали в нескольких цехах, сами создавали 3D модель танка, выполняли профпробы по профессии «слесарь механосборочных работ» на участке сборки гусеничных лент. В ходе квеста им рассказали об особенностях профессий начальника энергетической и измерительной лаборатории, инженера по метрологии, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, сообщили в пресс-службе УВЗ.

1/3
Фото: пресс-служба УВЗ

С 17 по 22 апреля на предприятии побывали около 200 школьников и студентов, часть из них всерьез рассматривают АО «Омсктрансмаш» в качестве возможного места будущей работы.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров