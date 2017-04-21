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21 апреля 2017
Главные новости Москвы
15:37  21 апреля 2017 0

Женщина, «кормившая» младенца фаллоимитатором, оказалась дочерью медиаменеджера

Снимок с малышом вызвал волну негодования в ИнтернетеФото: Instagram

29-летняя мать, прославившаяся тем, что выложила в Сети снимки, на которых она «кормит» своего малыша фаллоимитатором, оказалась дочерью столичного медиаменеджера, у которого в Москве есть успешный бизнес.

Дед младенца был совладельцем и руководителем четырех фирм, торгуя продуктами питания и книгами. Среди его контор — «Интеркофе», «Интерсервис», «Пресса для всех» и «Стрелок», доходы от которых перевалили за шесть млн рублей, пишет Life.ru.

Сейчас отец женщины владеет компанией ООО «Премьер-пресса», выручка которой составляет порядка двух млн рублей. Мужчина занимается арендой недвижимости, розничной торговлей книгами, газетами и канцелярией.

Отметим, что в Сети фотографии, которые выложила женщина, вызвали бурю возмущения, после чего Екатерина К. удалила аккаунт, заявив, что не питает никаких чувств к ребенку и не знает, кто является его отцом.

Ранее «URA.RU» писало, что после разыгравшегося скандала девушку отправили в психиатрическую больницу, а органы опеки осмотрели квартиру, после чего забрали ребенка.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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