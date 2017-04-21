16:00 21 апреля 2017 0

Дочь бывшего высокопоставленного челябинского чиновника Мария Макарова устроилась в штаб Навального Фото: Facebook Марии Макаровой

Мария Макарова, дочь бывшего министра культуры области Владимира Макарова, устроилась в штаб московского юриста и оппозиционера Алексея Навального в Челябинске. Она работает на полставки координатором по работе с волонтерами.

Руководитель челябинского штаба Алексей Табалов, только освободившийся после ареста из-за участия в несанкционированном митинге 26 марта, подтвердил «URA.RU» информацию о работе дочери бывшего высокопоставленного чиновника в его структуре.

Сама Мария Макарова объяснила, что на ее мировоззрение сильно повлиял уход первого президента РФ Бориса Ельцина в 1999 году. «Тогда я поняла, что ничем хорошим это не закончится. Поступила в университет на специальность государственное и муниципальное управление, чтобы встретить единомышленников. Но все говорили, что ничего не хотят улучшать, а хотят быть ближе к кормушке, больше воровать. И только сейчас появился человек, который сплотил единомышленников. Рада, что появилась возможность быть полезной», — объяснила Макарова.

Связаться с Владимиром Макаровым не удалось — его мобильные телефоны не отвечают.

Штаб Алексея Навального открылся в Челябинске 15 апреля. Московский юрист приезжал в тот день на встречу с волонтерами. Там группа молодежи встретила его криками «Националист!». На митинге против Томинского горно-обогатительного комбината, который намерена построить Русская медная компания под Челябинском, Навального пытались прогнать скандированием «Вон!». Завершившая визит пресс-конференция обошлась без эксцессов. Юрист намерен собрать 300 тыс. подписей и баллотироваться на выборах президента в следующем году.