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21 апреля 2017
Главные новости Москвы
15:56  21 апреля 2017 0

Ученые выяснили, что от газировки атрофируется мозг

Бар «На работе» и парк Павлика Морозова. Екатеринбург, газировка, жестяные банки, маунтин дью, mountain dew
Любители газировки рискуют лишиться разумаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Исследователи Медицинского центра Бостонского университета в США выяснили, что частое употребление сладких газированных напитков способствует сокращению головного мозга и ухудшению памяти.

Также ученые выяснили, что люди, которые пьют диетическую содовую ежедневно, почти в три раза чаще сталкиваются с инсультом по сравнению с теми, кто не пьет газированные напитки с сахарозаменителем, пишет «Федеральное агентство новостей».

«Результаты указывают на связь между высоким содержанием сладкого напитка и атрофией головного мозга», — пояснил автор эксперимента, кандидат медицинских наук Мэтью Пасе.

Всего в эксперименте приняли участие почти четыре тысячи человек старше 30 лет, которым провели МРТ и тестирование.

Лев Истомин
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