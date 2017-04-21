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21 апреля 2017
Главные новости Москвы
15:53  21 апреля 2017 0

Ведущий скандального шоу возглавит православный канал. Кандидатуру одобрил лично патриарх

Кирилл патриарх Московский Архив 2010 Челябинск, патриарх кирилл, посох, рпц
Патриарх одобрил назначение КорчевниковаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Телеведущий Борис Корчевников покидает ток-шоу «Прямой эфир» на «России-1». 34-летний журналист займет пост руководителя православного телеканала «Спас», назначение Корчевникова одобрил лично патриарх Кирилл. Сейчас Корчевников записывает последние выпуски «Прямого эфира», его место на «России-1» займет Дмитрий Шепелев.

«Корчевников будет руководителем телеканала „Спас“, а я стану его заместителем, — приводит „Лайф“ слова гендиректора телеканала „Спас“ Бориса Костенко. — У нас есть формальная организация и производящая, пока не ясно, где какую должность он будет официально занимать, но по факту он будет первым человеком на телеканале, а я вторым». По словам Костенко, юридическое оформление Корчевникова на телеканал состоится на следующей неделе, но решение о назначении уже одобрил патриарх. «Уже есть такое решение патриарха, он наш учредитель, — пояснил Костенко. — Это одобрение имеет для нас особый статус: для публики этот документ ничего не значит, а для нас значит».

В числе причин, по которым Корчевников покидает «Прямой эфир», называют личные обстоятельства и проблемы со здоровьем. Два года назад журналист рассказал, что борется с опухолью мозга и о том, что пережил тяжелую операцию. На ток-шоу «Прямой эфир» Корчевников проработал почти четыре года, до него ведущим был Михаил Зеленский.

Пресс-служба «России-1» информацию о том, что Корчевников покидает проект «Прямой эфир», пока не комментирует.

Татьяна Трушина
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