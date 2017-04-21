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21 апреля 2017
20 апреля 2017
19 апреля 2017
16:04  21 апреля 2017 0

«Ничему их жизнь не учит». Водители курганских автобусов продолжают нарушать правила. ВИДЕО

Чистка дорог от снега и льда. Курган., инспектор гибдд, пазик, дпс
Автобусы проезжают перекрестки на красный светФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Видеозапись с грубыми нарушениями правил дорожного движения сразу двумя маршрутными автобусами разместили пользователи в группе «Инцидент.Курган» социальной сети «ВКонтакте».

На опубликованном видео автобусы марки «ПАЗ» проезжают перекресток улиц Красина и Горького на красный свет. Через дорогу переходят пешеходы, однако водителей маршруток это не останавливает: они проезжают пешеходный переход, маневрируя между людьми.

Качество записи не позволяет рассмотреть госномера на автобусах. Видно лишь, что один из них движется по маршруту №13. Автор видео сообщает в комментариях, что данная видеозапись уже направлена им в ГИБДД. Одни комментаторы предлагают лишать прав водителей автобусов, допустивших подобные нарушения, другие — отбирать лицензии у перевозчиков. «Сколько еще должно людей пострадать под колесами городского транспорта, чтоб все это закончилось?» — задается вопросом один из пользователей. Другой отмечает, что жизнь их ничему не учит.

После произошедшей на днях аварии, в которой семилетний мальчик погиб под колесами маршрутного автобуса, пользователи соцсетей стали активно делиться друг с другом информацией о нарушениях водителями автобусов правил дорожного движения.

Татьяна Жаткина
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