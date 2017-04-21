16:04 21 апреля 2017 0

Автобусы проезжают перекрестки на красный свет Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Видеозапись с грубыми нарушениями правил дорожного движения сразу двумя маршрутными автобусами разместили пользователи в группе «Инцидент.Курган» социальной сети «ВКонтакте».

На опубликованном видео автобусы марки «ПАЗ» проезжают перекресток улиц Красина и Горького на красный свет. Через дорогу переходят пешеходы, однако водителей маршруток это не останавливает: они проезжают пешеходный переход, маневрируя между людьми.

Качество записи не позволяет рассмотреть госномера на автобусах. Видно лишь, что один из них движется по маршруту №13. Автор видео сообщает в комментариях, что данная видеозапись уже направлена им в ГИБДД. Одни комментаторы предлагают лишать прав водителей автобусов, допустивших подобные нарушения, другие — отбирать лицензии у перевозчиков. «Сколько еще должно людей пострадать под колесами городского транспорта, чтоб все это закончилось?» — задается вопросом один из пользователей. Другой отмечает, что жизнь их ничему не учит.

После произошедшей на днях аварии, в которой семилетний мальчик погиб под колесами маршрутного автобуса, пользователи соцсетей стали активно делиться друг с другом информацией о нарушениях водителями автобусов правил дорожного движения.