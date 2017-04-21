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21 апреля 2017
20 апреля 2017
19 апреля 2017
16:27  21 апреля 2017 0

Экс-мэр Салехарда оплатил ошибку из собственного кармана

Ямальские персоны и чиновники, линк юрий
Юрий Линк выплатил деньги за покупку ненужной снегоплавильной машиныФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Бывший мэр Салехарда Юрий Линк возместил ущерб, причиненный бюджету города из-за покупки ненужной снегоплавильной машины. С ним вместе выплаты осуществлял начальник департамента имущественных и земельных отношений администрации Сергей Кондаков. В солидарном порядке с них взыскали 5 млн 85 тыс. рублей, сообщает прокуратура Ямала.

Два муниципальных чиновника были осуждены еще в конце 2015 года за халатность. Они согласовали покупку непригодной для Крайнего Севера снегоплавильной машины по цене выше рыночной. Сумма в 5 млн рублей — это ущерб бюджету.

Чиновники оспаривали взыскание ущерба. В том числе Юрий Линк просил о рассрочке. Сначала ее одобрили, но прокуратура оспорила это решение.

Юлия Фролова
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