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21 апреля 2017
Главные новости Москвы
16:09  21 апреля 2017 0

Ректор МГИМО осудил выпад Сафронкова в Совбезе ООН

Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, совет безопасности
Выпад российского дипломата наделал много шумаФото: White House/Wikipedia

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов выступил с осуждением резкого заявления в СБ ООН заместителя постпреда России Владимира Сафронкова.

«Я считаю, что дипломат не должен себе позволять высказываться в такой форме», — сказал Торкунов, передает «Эхо Москвы». При этом ректор вуза отметил, что неплохо относится к Сафронкову: «Сафронков — хороший арабист».

Ранее по данному вопросу высказалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, также осудившая непристойные реплики представителя России в Совете Безопасности ООН,

В середине апреля Владимир Сафронков в грубой форме потребовал от британского коллеги Мэтью Райкрофта перестать унижать Россию в ответ на обвинения нашей страны в поддержке Сирии. «Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь… Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?» — спрашивал российский дипломат своего британского коллегу.

Лев Истомин
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