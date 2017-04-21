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21 апреля 2017
20 апреля 2017
16:41  21 апреля 2017 0

Свердловские туроператоры уходят в агенты, чтобы спастись от закона

Объекты компании
По словам представителя турфирмы, изменение статуса значительно облегчит жизнь компанииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Один из крупнейших свердловских туроператоров компания «Юнитур-2007», реализующая услуги международной фирмы Tez Tour, сменила статус на турагентство из-за изменений в закон «о туристсткой деятельности». Об этом «URA.RU» рассказала представитель фирмы Динара Яценко.

Ранее о возможном закрытии туроператора «ЮНИТУР-2007» наше агентство предупредил президент информационно-туристического центра Свердловской области Вадим Винер. Он рассказал, что компания была исключена Ростуризмом из федерального реестра туроператоров. Из-за этого центр открыл «горячую линию» для клиентов компании.

В «Юнитур-2007» нашему агентству пояснили, что речь о закрытии на самом деле не идет. Компания сама вышла из реестра, чтобы сменить свой статус на турагентство.

«По закону необходимо вести точный подсчет туристов и объемов выездного и внутреннего туризма, предоставлять детализированные отчетности, введены понятия, значения которых не до конца ясны самим туроператорам. Поэтому компании оптимизируют свою деятельность, мы не единственные, кто меняет статус на агентство», — пояснила журналисту агентства Яценко.

Она добавила, что, несмотря на изменения, «Юнитур-2007» продолжит работать в обычном режиме, перезаключение договоров клиентам не требуется.

Исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в беседе с «URA.RU» сообщал, что «Юнитур-2007» входит в топ-10 свердловских туроператоров. Мальцев называл изменения плановой оптимизацией и заявлял, что никакой угрозы она для туристов не представляет.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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