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21 апреля 2017
20 апреля 2017
19 апреля 2017
16:21  21 апреля 2017 0

Пермскую мечеть блокировала Росгвардия

В центре Перми бойцы Росгвардии выводят людей из мечетиФото: группа ВК "Подслушано Пермь"

В центре Перми бойцы Росгвардии выводят людей из мечети. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы. По информации «URA.RU», в мечети проходят оперативные мероприятия, инициированные ФСБ.

Рейд Росгвардии в мечети по ул. Осинской прошел в пятницу, 21 апреля. «Просто проводится рейд, проверяют мигрантов», — предполагают пользователи Сети. В пресс-службе Росгвардии отказываются сообщить, что за действия проводит там ведомство. Источник, знакомый с ситуацией, говорит, что оперативные мероприятия в мечети инициировало ФСБ.

Напомним, по информации «URA.RU», после теракта в Петербурге проверки проводятся во всех киргизских и узбекских сообществах России.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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