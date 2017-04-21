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21 апреля 2017
Главные новости Москвы
16:37  21 апреля 2017 0

В Кремле рассказали об авторах видео против Навального

Алексей Навальный встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского ГОК и провел пресс-конференцию для журналистов. Челябинск, навальный алексей
Кремль не заказывал ролик против НавальногоФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал опубликованное в Интернете видео против оппозиционера Алексея Навального, где тот показан в образе Гитлера. По словам Пескова, администрация президента РФ не занимается созданием роликов против оппозиционного деятеля. Есть мнение, что за этим стоят сами герои видеоролика, пишет РИА Новости.

Ранее «URA.RU» писало, что на днях в Интернете опубликовали видео, главный герой которого — оппозиционер Алексей Навальный — выступил в образе лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера.

Лев Истомин
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