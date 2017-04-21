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Главные новости Челябинской области
16:34  21 апреля 2017 0

Самый большой офисный центр в Челябинске срочно эвакуировали. Это не пожарная тревога. ФОТО

Челсити
Челябинскую Кировку оцепила полиция из-за угрозы терактаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудников самого большого южноуральского офисного центра «Челябинск-сити» эвакуировали в пятницу из-за угрозы взрыва. Неизвестный сообщил о заложенной в здании бомбе, сообщили «URA.RU» арендаторы.

«Сначала прозвучала сирена. Затем по рупорам объявили о срочной эвакуации. Лифты отключены, поэтому пришлось спускаться по лестницам», — рассказал участник событий.

Руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области Егор Пахомов не смог прокомментировать ситуацию. По его словам, это не пожарная тревога. Начальники пресс-служб ГУ МВД по региону и управления МВД по Челябинску также пока не владеют информацией. Телефон пресс-службы УФСБ не отвечает.

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Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Источники «URA.RU» в правоохранительных органах рассказали, что эвакуация началась примерно в 16 часов из-за оставленной кем-то коробки. Спустя полчаса спецслужбы обследовали предмет и выяснили, что неизвестный оставил рядом с входом в цокольный этаж водонагреватель. Оцепление снято, арендаторы возвращаются в здание.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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