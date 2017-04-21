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21 апреля 2017
20 апреля 2017
16:37  21 апреля 2017 0

Владимир Тунгусов с понедельника — за главного в Свердловской области

Юбилейный пленум СООО ветеранов, пенсионеров в честь 30-летия создания. Екатеринбург, тунгусов владимир
Тунгусов остался решать хозяйственные и оперативные вопросыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первый заместитель губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов в понедельник, 24 апреля, останется за «старшего» на время отсутствия врио губернатора Евгения Куйвашева в регионе. Ранее стало известно, что глава области в начале недели отправится в Ганновер (Германия) на выставку «HannoverMesse» в составе российской делегации во главе с министром промышленности России Денисом Мантуровым.

На выставке будет представлен стенд Свердловской области, а потому вместе с Евгением Куйвашевым в Ганновер отправятся и другие представители региона: первый вице-губернатор Алексей Орлов, министр международных связей Андрей Соболев и представители деловых кругов региона.

Когда глава региона вместе с членами областного правительства вернется в Свердловскую область, пока не сообщается. По неофициальным данным, в Германии Евгений Куйвашев пробудет до среды, чтобы в четверг, 27 апреля, провести заседание правительства.

Антон Ольшанников
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