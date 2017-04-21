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21 апреля 2017
Главные новости Москвы
16:45  21 апреля 2017 0

В Кремле прокомментировали перспективы Володина стать следующим президентом

Выступление президента РФ Владимира Путина на медиафоруме ОНФ. Санкт-Петербург, путин владимир
Путин уже подчеркивал, что его преемника на посту президента РФ определит народФото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможном преемнике Владимира Путина на посту главы государства.

По словам Пескова, в Кремле не видят повода для проверки сообщений о том, говорил или нет сенатор Франц Клинцевич о принятом «решении» по поводу выдвижения спикера Госдумы Вячеслава Володина в качестве преемника Путина, пишет РИА Новости.

«Здесь нет никакого предмета для проверки. Тем более что президент достаточно ясно отреагировал на этот сюжет. Тут все предельно ясно», — подчеркнул Песков.

Ранее о президентских амбициях спикера Госдумы Владимиру Путину доложил председатель организации инвалидов-афганцев Андрей Чепурной, сказавший, что ему об этом стало известно от сенатора Клинцевича. Путин в ответ заявил, что его преемника назовет народ. А Клинцевич позже опроверг слова Чепурного о том, что писал какие-либо письма, где упоминался Володин.

Лев Истомин
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