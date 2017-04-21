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21 апреля 2017
20 апреля 2017
17:11  21 апреля 2017 0

Курганец написал заявление в полицию на высокопоставленного чиновника мэрии

Заседание Курганской городской Думы. Курган., гонцов александр
Александра Гонцова обвинили в подделке протоколов собрания собственников жильяФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший председатель товарищества собственников жилья Вячеслав Лебедкин требует возбуждения уголовного дела в отношении директора департамента ЖКХ администрации Кургана Александра Гонцова. Он обвиняет чиновника в подделке документов.

Заявление Лебедкина, написанное в отдел полиции №4, есть в распоряжении «URA.RU». Лебедкин пишет, что собственник одной из квартир дома Александр Гонцов, пользуясь служебным положением, в июне, августе и сентябре 2016 года проводил собрание собственников жилья. На основании подложных протоколов собрания жильцов Лебедкина незаконно отстранили от управления домом. Кроме того, Гонцов якобы представил подложный документ в ИФНС, в результате чего полномочия возложили на другого человека. Лебедкин просит привлечь к ответственности Гонцова и иных лиц, которые участвовали в подделке протоколов из корыстных побуждений.

Ранее «URA.RU» писало о конфликте Вячеслава Лебедкина и Александра Гонцова. Лебедкин заявил, что Гонцов фактически захватил ТСЖ. Жители дома, по его словам, протоколы не подписывали. Чиновник ограничился тем, что заявил о законности всех проведенных в доме процедур.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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