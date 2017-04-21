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21 апреля 2017
Главные новости Москвы
17:22  21 апреля 2017 0

Деньги, на которые должны были лечить Фриске, забрала ее мать

АРХИВ. Жанна Фриске. 2010, фриске жанна
Певицы давно нет, но скандалы вокруг ее имени не утихают до сих порФото: Антон Белицкий © URA.RU

Деньги, которые телезрители «Первого канала» собрали на лечение онкологии у певицы Жанны Фриске, за две недели до смерти больной были сняты с банковских счетов и обналичены ее матерью Ольгой Фриске.

Теперь в суде слушается дело по иску «Русфонда», представители которого требуют, чтобы родные Фриске вернули 21,6 млн рублей. Как выяснилось, деньги телезрителей были перечислены на три депозитных счета в евро, долларах и рублях, при этом иностранная валюта для лечения певицы не использовалась. Однако все оставшиеся средства сняла мать певицы.

Теперь представители «Русфонда» требуют, чтобы деньги были возвращены в фонд, после чего судебные заседания могут прекратиться. Ответчиками выступают родители певицы, а также отец сына Фриске Дмитрий Шепелев, пишет bfm.ru.

Лев Истомин
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