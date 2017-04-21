17:43 21 апреля 2017 0

В глазах зоозащитника, передвижной дельфинарий - то же самое, что тазик с полуживой рыбой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В югорских группах в соцсетях обсуждают передвижной дельфинарий, который гастролирует по городам региона. Ранее выступив в Нижневартовске, бассейн с дрессированными дельфинами переехал в Ханты-Мансийск и намерен открыть свои двери для гостей 27 апреля. Пользователи Интернета тем временем призывают югорчан игнорировать представление, чтобы таким образом вынудить владельцев развлекательного бизнеса прекратить издевательства над животными.

«Все уже видели, наверное, что к нам приехал дельфинарий. Однако передвижные дельфинарии — пережиток прошлого, который до сих пор существует в нашей стране. Белухи и дельфины вынуждены томиться в перевозочных баках размером 4,5 м (длина) х 2,2 м (ширина) x 1,8 м (высота) в течение 5-8 дней при каждом переезде из города в город. Работники дельфинария утверждают, что другого способа перевозить дельфинов просто не существует, но забывают добавить, что именно по этой причине в других странах мира передвижные дельфинарии запрещены. Подобные перевозки просто жестоки по отношению к животным, поэтому все цивилизованные страны отказались от практики передвижных дельфинариев. Огромный общественный резонанс растет, и в каждом городе находятся люди, готовые бороться с деятельностью передвижных дельфинариев», — такое сообщение распространяет в группах и пабликах сети «ВКонтакте» пользователь Таня Чугунова.

По версии зоозащитников, дельфины — высокоинтеллектуальные, общительные существа, которым для полноценной жизни необходимы огромные водные пространства и постоянный контакт с сородичами. Активисты считают, что дети югорчан, узнав, какие страдания испытывают морские млекопитающие в неволе, откажутся посещать представления. «Дельфинарии в России процветают только по одной причине — большинство людей и не догадываются, за что они платят, покупая билет. Открывая глаза людям, мы приближаем дельфинов к свободе», — пишут неравнодушные граждане.

Свои посты пользователи подкрепляют коллажами, призывающими спасать дельфинов, а также фотографиями, демонстрирующими, в каких условиях существуют морские животные.

1/4 Дельфинарий разместился в Самарово, в районе торговых центров «Сатурн» и «Меридиан» Фото: соцсети

Два года назад тревогу из-за условий содержания животных в передвижном дельфинарии били в Перми. Тогда к скандалу подключились даже топовые блогеры, в числе которых был Рустем Адагамов. «У вас там белухи уже четвертый день в этой лохани дохнут. Есть у вас там какие-нибудь защитники животных или просто активные люди? Придите туда, устройте скандал! У вас в городе живодеры!» — призывал пермяков Адагамов на своей странице в Facebook.