17:31 21 апреля 2017 0

Каждую пятницу дорога к больнице оказывается перекрытой машинами верующих Фото: врач скорой помощи, г. Губкинский

Из-за молельного дома мусульман на территории больничного городка в городе Губкинском в ЯНАО работа скорой помощи по пятницам оказывается парализована. Множество машин верующих полностью перекрывают прилегающую территорию.

В редакцию «URA.RU» обратились работники городской больницы из города Губкинского в ЯНАО. Врачи прислали фотографии, сделанные буквально час назад в пятницу, 21 апреля. «Пятница. И снова перекрыт проезд для машины скорой помощи! На срочный вызов проехать невозможно!» — сказано в обращении врачей.

Медики объяснили, что ранее в Губкинском исчезла мечеть. Здание закрыли из-за того, что его состояние признали неудовлетворительным в техническом отношении и опасным для жизни людей. После этого мусульманская община в качестве молельного дома арендовала помещение на территории городской больницы. Каждую пятницу наступает автомобильный коллапс. Пока врачам с верующими договориться не удается.

«Мы к ним неоднократно подходили, просили не перекрывать проезд. А они в ответ: знака нет, мы ничего не нарушаем. Мы не раз обращались в полицию, чтобы повесили знак, но полиция ничего не делает. Обращались к депутатам, а те убеждают нас, что надо быть терпимее. Никто не задумывается, что это может коснуться лично их или же их родственников — случись что, а мы не сможем выехать», — сообщил «URA.RU» врач скорой помощи.

С главврачом больницы Светланой Боровковой для получения комментария связаться не удалось.