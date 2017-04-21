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Главные новости Тюменской области
17:34  21 апреля 2017 0

«Теперь мужики город приберут!» Тюменские коммерсанты «выписали» на субботник Анну Семенович

Звезда соблазнит тюменцев выйти на субботникФото: страница в Инстаграм Анны Семенович

Визит телезвезды Анны Семенович в Тюмень оплатят партнеры проекта «Экологические игры». Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщил руководитель проекта Роман Рзаев. Как сообщается на сайте «Мой портал», организаторами «Экологических игр» выступили тюменская «Молодая гвардия Единой России» и администрация города.

Экс-участница группы «Блестящие» Анна Семенович приедет в Тюмень 29 апреля — звезда будет участвовать в общегородском субботнике в Тюмени. Сделать селфи со столичной гостьей смогут горожане, которые примут участие в уборке города. Как пояснил Роман Рзаев, с 10 до 16 часов по городу будет курсировать автобус-«экомобиль» со звездой на борту, который будет делать остановки на самых массовых участках уборки. Вычислять их организаторы намерены по фотографиям в соцсетях с хэштегом #экомобиль — публиковать снимки должны сами участники субботника.

Собеседник агентства сообщил, что визит Семенович в Тюмень оплатил «пул партнеров» — восемь социально-ответственных коммерческих фирм, решивших поддержать проект. Роман Рзаев добавил, что в рамках проекта «Экологические игры» тюменцев ждет не только субботник со звездой, но и квесты по скоростному сбору и сортировке мусора. Первый из них стартует в конце мая. Победители получат призы, а отдельные счастливчики на игре могут отыскать путевки в санатории и оздоровительные лагеря.

Согласно информации на портале concert-agent.ru, участие Анны Семенович в каком-либо мероприятии в среднем стоит от полумиллиона до 750 тысяч рублей.

Судя по городским форумам и пабликам в соцсетях, тюменцы с иронией восприняли идею организаторов субботника. «Ну, теперь мужики город приберут!» — веселятся пользователи. «Семенович хоть сюда пристроят, а то как неприкаянная, без дела ходит, — пишут тюменцы. — Авторитета нашли. Смехопанорама!». «Жители города тогда будут думать, что субботники круто, когда они увидят, что администрация города выполняет добросовестно свои обязанности по содержанию города. Не заваливает тоннами реагентов полгода весь город, устраивая грязь и срам», — полагают некоторые форумчане.

Валерий Дорофеев
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