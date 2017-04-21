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21 апреля 2017
Главные новости Москвы
17:56  21 апреля 2017 0

Государство ограничит список событий, на которые можно делать ставки

Клипарт. разное. 9 апреля 2014г, букмекерская контора, ставки, тотализатор, спорт
Деятельность букмекерских контор ограничатФото: Антон Белицкий © URA.RU

В Госдуме представили законопроект, регулирующий деятельность букмекерских контор. В документе прописан строгий перечень событий, на результат которых можно будет делать ставки. С соответствующей инициативой выступил депутат Александр Сидякин.

«Законопроект направлен на борьбу с заведениями, на которых написано „букмекерская контора“, а по факту за ним скрывается подпольное казино, которое везде запрещено, кроме игорных зон. Букмекерская деятельность при этом остается легальной в своем чистом виде», — приводит слова парламентария RT.

В случае принятия законопроекта, ставки можно будет делать на исход спортивных мероприятий, конных скачек, собачьих забегов, гослотерей, развлекательных мероприятий, голосования, выборов и референдумов, проводимых за границами России.

Российские выборы в перечень добавлять не будут, так это могут начать использовать для подкупа избирателей.

Лев Истомин
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