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21 апреля 2017
20 апреля 2017
17:40  21 апреля 2017 0

В Екатеринбурге горит здание УК Верх-Исетская

Пожар на улице Карьерной, 30. Екатеринбург, пожар, тушение огня, огонь
Возгорание началось в квартире на пятом этаже (архивный снимок)Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В столице Урала горит дом, в котором расположена управляющая компания «Верх-Исетская». Об этом «URA.RU» сообщили в Главном управлении МЧС по Свердловской области.

«Возгорание произошло в квартире, расположенной на пятом этаже пятиэтажного дома ул. Московской, 80, — рассказали агентству в пресс-службе ведомства. — После отчета пожарных с места происшествия появится дополнительная информация».

На месте происшествия работают несколько экипажей огнеборцев, пожару присвоен повышенный номер. Известно, что на цокольном этаже находится офис управляющей компании «Верх-Исетская» (генеральный директор — Елена Малахова).

Андрей Гусельников
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