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21 апреля 2017
Главные новости Москвы
17:49  21 апреля 2017 0

Европейские политики на форуме в Ялте призвали отменить санкции против России

Пресс-конференция Путина В.В. Москва., плакаты, санкции
Европейцы призвали восстановить сотрудничество с РоссиейФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Европейские политики призвали снять экономические санкции с России и признать российский статус Крыма. Заявления иностранцев прозвучали на Ялтинском международном форуме.

В ходе мероприятия сенатор Бартоломео Амидеи, представляющий партию «Вперед Италия», заявил, что ищет на форуме возможности для сотрудничества, информацию о новых проектах и инициативах Крыма.

«История учит нас, что санкции всегда негативно влияют на рынки и экономическое сотрудничество. Этот негативный эффект особенно заметен, если санкции применяются против культурно и исторически близкого региона — а Россию и Италию связывает очень многое. Думаю, правительство Италии должно пересмотреть свою политику и восстановить досанкционное экономическое сотрудничество с Россией, нарастить наш экспорт в Россию», — цитирует итальянца «Российская газета».

Против санкций высказались представители и других стран. Депутат Национального совета Австрии Иоганн Хюбнер заявил, что в интересах его страны, Австрии, развивать различные формы взаимодействия с Россией и Крымом.

«Мы вместе движемся в будущее и должны помогать и поддерживать друг друга на этом пути. Сейчас важно создать в Крыму условия для эффективного экономического и политического развития. Мы с первого дня критикуем санкции Европейского союза против России. Это глупые меры, в которых не было и нет необходимости. Они разрушают возможности для диалога, условия для экономического развития», — заявил Хюбнер.

Сергей Дианов
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