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21 апреля 2017
20 апреля 2017
18:20  21 апреля 2017 0

Куйвашев провел первое заседание штаба, где презентован план кампании. От сетки ЕР откажутся, в соцсети не пойдут — нужны только ЛОМы и адмресурс

Пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, посвященная итогам 2016 года. Екатеринбург, куйвашев евгений
План идеологов кампании губернатора удивил всех собравшихся на заседание штабаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
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Перед отъездом в Москву на празднование 25-летия уральского землячества врио свердловского губернатора Евгений Куйвашев провел первое за долгое время заседание своего предвыборного штаба. Как рассказал «URA.RU» источник внутри «засекреченного органа», никаких установок на предстоящую кампанию, как и прежде, на штабе не озвучивалось, зато удивила решительность идеологов.

«Евгений Владимирович лишний раз уточнил, что полностью доверяет Владимиру Георгиевичу [Тунгусову, главе администрации губернатора], и всех просил ориентироваться на него. Основным с технологической стороны был доклад Сергея Тушина, но он нас сильно поразил: они хотят отказаться от мобилизации, от сетки „Единой России“, эффективность которой якобы не превышает 26%, отказаться от баз данных, от социальных сетей. Еще раз заверили, что скоро у губернатора на столе будет список ЛОМов, а кампанию выиграют одним адмресурсом», — рассказывает непосредственный участник первого совещания.

Костяк штаба, как объясняет собеседник агентства, сегодня составляют: первый вице-губернатор Орлов, вице-губернатор Азат Салихов, глава обладминистрации Владимир Тунгусов, его первый зам Вадим Дубичев и еще один зам Константин Устиловский, советник губернатора Анатолий Гайда, директор департамента информполитики губернатора Александр Иванов, глава Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин и замглавы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
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