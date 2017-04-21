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Главные новости Челябинской области
18:19  21 апреля 2017 0

ФСБ нагрянула в кабинет южноуральского чиновника

Силовики, обыск. Москва, силовики, обыск, фсб, маски-шоу
Сотрудников ФСБ сегодня видели в администрации Кунашакского районаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудники управления ФСБ по Челябинской области в пятницу работали в администрации Кунашакского района. Они побывали в кабинете у главы Сибагатуллы Аминова, после чего допросили его заместителя по земле и имуществу Елену Мишарину, сообщили «URA.RU» местные чиновники на условиях анонимности.

Телефон пресс-службы УФСБ не отвечает. Глава Кунашакского района подтвердил, что общался с силовиками. «Сотрудники пообщались с моим заместителем по поводу покупки или аренды земли в Сосновском районе еще в 2012 году. К моей работе или к работе администрации это не имеет отношения», — сказал Сибагатулла Аминов.

Сергей Леонов
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