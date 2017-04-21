{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,23
Динамика за 2 недели
Евро 60,32
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
21 апреля 2017
Главные новости Москвы
18:32  21 апреля 2017 0

Депутат Госдумы просит Бастрыкина проверить «черную кассу» Навального

Открытие штаба Алексея Навального. Тюмень, навальный алексей
Соратники Навального могли не платить налогиФото: Николай Бастриков © URA.RU

Депутат Госдумы Дмитрий Саблин обратился в Следственный комитет РФ с просьбой проверить появившиеся в СМИ сообщения о незаконном получении денег директором Фонда борьбы с коррупцией Романом Рубановым.

В письме на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина Саблин ссылается на размещенные в СМИ материалы о том, что в 2014-15 годах Рубанов получил более 25 млн рублей на свои счета от неизвестных покровителей, «для перевода денег использовались схемы Cash-in и Recycling». Депутат Госдумы уточняет, что, по данным СМИ, на счета Рубанова переводились «деньги как в рублях, так и в валюте, причем в долларах и евро поступала довольно значительная часть средств». Далее директор ФБК переводил деньги соратникам Навального, в частности, Леониду Волкову, Георгию Албурову и менеджерам фонда, пишет ТАСС.

Саблин также просит Бастрыкина «установить, на каком основании Роман Рубанов получал данные денежные средства и были ли уплачены налоги с полученных средств Рубановым и другими соратниками блогера Алексея Навального».

Если факты, указанные в СМИ, подтвердятся, Саблин просит проверить ФБК на предмет нарушения закона об НКО — иностранных агентах.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров